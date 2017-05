L’ONU, c’est Schtroumpfement bon!

Dans la vie, il est bon de savoir distinguer ce qui est utile de ce qui ne l’est pas. Il y a des choses sans aucune utilité, comme la roue carrée ou les comités d’éthique des multinationales. Et d’autres très utiles, comme la pince à escargots, le futur antérieur et l’amour. Entre les deux, il y a les Nations unies.

L’ONU est là depuis toujours. On en a même oublié les circonstances de sa création et bien entendu son utilité. De temps en temps, l’institution envoie des casques bleus sur le terrain, mais n’arrive jamais à stopper aucune guerre. Pour répandre le bien dans le monde, l’ONU envoie dans les médias des « ambassadeurs » ou des « ambassadrices », le plus souvent recrutés parmi la réserve des stars en perte de vitesse. Ce sont, précisons-le, des « ambassadeurs de bonne volonté ». Le détail a son importance. L’ONU a même nommé l’année dernière le personnage de comics Wonder Woman ambassadrice honoraire pour, nous a-t-on dit, « défendre la cause des femmes ».

Une institution que plus rien n’arrête

L’institution – que Romain Gary avait copieusement critiquée dans L’Homme à la colombe, après y avoir officié – a décidé d’aller encore plus loin dans le ridicule. Et cela a suscité dans la presse des titres stratosphériques comme : « Les Schtroumpfs et l’ONU font équipe pour promouvoir le bonheur et les objectifs du développement durable. » Les petits personnages de Peyo ont en effet été embrigadés lors d’un

