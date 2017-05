Belgique: la ministre qui aimait (un peu trop) la bière

Si la réalité dépasse parfois la fiction, c'est que la fiction précède souvent la réalité. La littérature prévoit l'avenir. Cette chronique le prouve.

Connaissez-vous Marie-Martine Schyns ? Elle est belge, ministre de l’Éducation de la communauté française. C’est une jolie trentenaire issue de la démocratie chrétienne, et c’est assez logiquement qu’elle marque une prédilection pour la Val-Dieu, une bière d’abbaye qui titre entre 6 et 9 degrés. Le problème est qu’elle vient, pour la seconde fois en dix mois, d’être contrôlée positive au volant, avec un taux trois fois supérieur à celui autorisé.

Elle a fait amende honorable, d’autant plus qu’une de ses missions est la prévention de l’alcoolisme chez les jeunes et que son second contrôle a eu lieu lors d’une opération « Week-end sans alcool », ce qui la fiche mal : « C’est d’autant plus grave si l’on considère les fonctions que j’occupe, et je présente mes excuses les plus sincères. »

Pas d’alcootest pour Alcibiade!

Elle a échappé de justesse à la démission, Marie-Martine, car la Belgique n’est pas

[...]