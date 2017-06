Migrants en Italie: que trafiquent donc les ONG?

Les récits de sauvetage in extremis de migrants africains au large des côtes italiennes que publient régulièrement les médias ont de quoi retourner les cœurs les plus secs. Mais sont-ils toujours crédibles ? En Italie, bien des gens se posent la question depuis des années, mais personne n’osait trop en parler. On peut même dire que les connaisseurs de ces questions savaient qu’il y avait un loup, mais préféraient regarder ailleurs : il est souvent suicidaire de prendre à rebrousse-poil l’émotion légitime suscitée par les drames humains à répétition et les images terribles qui les accompagnent.

Mais l’horreur peut-elle servir de paravent au mensonge, voire au viol de toutes les lois en vigueur sur l’immigration illégale ? Ce n’est pas l’avis de Carmelo Zuccaro, le procureur de Catane, en Sicile, qui, dans une interview au quotidien La Stampa, a ébranlé l’omerta médiatique : « Nous avons des preuves flagrantes qu’il y a des contacts directs entre certaines ONG et les trafiquants d’êtres humains basés en Libye. Nous ne savons pas encore comment utiliser ces informations mais nous sommes assez certains de nos allégations. Des coups de fil qui partent de la Libye vers certaines ONG, des phares qui éclairent le chemin vers les bateaux de ces organisations, des navires qui désactivent leur émetteur à l’improviste sont des faits avérés. »

Grandes consciences choquées… par sa déclaration

Le procureur de la République pointe notamment du doigt l’ONG

[...]