Législatives: une Assemblée présidentielle

Paris (AFP) – Emmanuel Macron a obtenu dimanche une des plus larges majorités parlementaires de la Ve République à l’occasion du second tour des élections législatives, mais moins écrasante qu’annoncée par certains sondages, et avec une abstention qui atteint de nouveaux sommets.

Selon les estimations de plusieurs instituts disponibles à 20h00, la République en marche (REM) et son allié du MoDem s’adjugent de 355 à 360 sièges, très largement au-delà de la majorité absolue de 289 sièges, mais a priori nettement sous la barre des 400 que laissait augurer le premier tour. Seul l’institut Elabe accorde au parti présidentiel entre 395 et 425 sièges.

La soirée électorale est marquée par un nouveau record: celui de l’abstention pour des élections législatives, qui devrait dépasser les 56%, selon plusieurs instituts.

Un record aggravé par rapport à celui du premier tour établi dimanche dernier (51,30%) et qui place ces élections législatives aux niveau de scrutins traditionnellement moins mobilisateurs, comme les européennes, les régionales ou les cantonales.

Selon les premières estimations, l’alliance entre Les Républicains (LR) et l’UDI obtiendrait entre 128 et 130 sièges, au-dessus de la fourchette espérée à droite après le premier tour.

Le Parti socialiste et ses alliés (PRG inclus) obtiendrait entre 46 et 50 sièges, très loin des 302 sièges de l’Assemblée sortante, mais là aussi moins catastrophique que redouté pour un PS qui craignait même de ne pouvoir constituer un groupe parlementaire (15 personnes minimum).

La France Insoumise et le PCF obtiendraient 28 à 30 sièges, selon les estimations, là aussi bien mieux que prévu.

Le Front national obtiendrait quant à lui six sièges. S’il triple le nombre de ses députés, il échoue à constituer un groupe parlementaire, ce que laissait déjà entrevoir ses scores du premier tour.

L’attention se portait dimanche soir sur le sort de plusieurs personnalités, comme Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais ou Jean-Luc Mélenchon à Marseille, ou d’autres en difficulté comme Manuel Valls à Evry, Najat Vallaud-Belkacem à Villeurbanne (Rhône) ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris, trois jours après avoir été agressée en distribuant des tracts sur un marché.

Malgré des défaites moins lourdes qu’annoncé, les grandes manoeuvres se poursuivront cette semaine chez les grands partis: bureau national mardi et conseil national samedi pour le PS; bureau national pour Les Républicains mercredi, après l’élection de leur président de groupe; et bureau politique du FN mardi.

De son côté, Emmanuel Macron a désormais les mains libres pour appliquer son programme. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu le 24 septembre, avec le renouvellement de la moitié du Sénat, actuellement à droite.

Assemblée profondément renouvelée

Le chef de l’Etat inaugurera lundi matin le Salon de l’Aéronautique du Bourget puis participera à son premier Conseil européen jeudi et vendredi à Bruxelles. Comme de tradition après un scrutin législatif, son Premier ministre Edouard Philippe devrait remettre lundi ou mardi la démission de son gouvernement et en former immédiatement un nouveau, qui ne devrait pas comporter de grands changements.

Outre Annick Girardin, élue avec 136 voix d’avance à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cinq autres ministres en lice – Bruno Le Maire, Christophe Castaner, Richard Ferrand, Marielle de Sarnez, Mounir Mahjoubi – étaient en ballotage favorable pour ce second tour.

Le Premier ministre prononcera vraisemblablement le 4 juillet sa déclaration de politique générale à l’Assemblée. Si son approbation ne fait aucun doute, le vote des groupes minoritaires sera scruté de près et pourrait tracer une ligne de fracture au sein des Républicains comme chez les socialistes, entre les députés approuvant et ceux refusant de voter la confiance. La majorité, déjà immense, grignoterait de nouvelles voix supplémentaires.

Pour cette XVe législature, l’Assemblée sera en tout état de cause profondément renouvelée.

Seuls 222 députés sortants étaient qualifiés pour le deuxième tour et 224 autres sortants ne se représentaient pas, plus du double qu’en 2012.

Les nouveaux parlementaires, dont très certainement un nombre record de femmes, commenceront à arriver mardi au Palais-Bourbon.

Les groupes éliront leur président et le successeur au perchoir du socialiste Claude Bartolone sera élu le 27 juin. En attendant, l’imposant groupe macroniste sera réuni en séminaire le week-end prochain à la présidence de l’Assemblée nationale. A cette occasion doivent être attribués les postes-clés de la nouvelle Assemblée.

Au menu du Conseil des ministres mercredi: le projet de loi prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre, accompagné d’un nouveau texte anti-terroriste dont les fuites publiées dans la presse inquiètent la gauche et les associations de magistrats.

Le parlement aura à examiner le projet de loi de moralisation de la vie publique portée par le Garde des Sceaux François Bayrou, puis le projet de loi habilitant le gouvernement à réformer le droit du travail par ordonnances, un des premiers grand rendez-vous du quinquennat.