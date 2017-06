Ne dites pas « 33 » !

Tout le monde n’a pas apprécié le slogan de la dernière pub Lacoste spécial Roland-Garros : « Life is a beautiful sport since 1933 » (La vie est un sport magnifique depuis 1933). Et pas seulement ceux qui préfèrent Rafael Nadal à Novak Djokovic, embauché pour l’occasion par la marque au crocodile.

Car 1933 n’est pas seulement l’année de création de Lacoste… Au moment où le mousquetaire du tennis se muait en industriel du textile, de l’autre côté du Rhin, qui-vous-savez accédait au pouvoir.

Traumatisé par ces heures-les-plus-sombres, l’historien Thomas Snégaroff a juxtaposé sur son compte Twitter un portrait d’Adolf Hitler à cette pub assortie d’un

[...]