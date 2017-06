La Chapelle, Bagnolet, Saint-Denis: no women’s lands aux portes de Paris

Que pensent de l'"affaire de la Chapelle" les femmes qui ont choisi de vivre dans des quartiers dits de mixité sociale et ethnique? Eh bien, elles songent bien souvent à emménager dans un coin ou ce ne sera plus une tare d'être femme et européenne. Reportage.

Derrière le comptoir de la brasserie qui fait face à la sortie du métro La Chapelle, Samir est formel : « Des choses comme ça, il n’y a qu’en France qu’on l’accepte ! Que les femmes soient harcelées, qu’elles aient peur de passer dans la rue…? C’est pas normal, ça. ». Son établissement a servi de refuge aussi bien à des jeunes filles en pleurs qui venaient d’essuyer des propos salaces, qu’à une vielle dame trop effrayée pour se déplacer seule, là où les hommes se déployaient stratégiquement, comme pour optimiser leurs rafles. Depuis que l’omerta sur le calvaire quotidien des habitants de ce secteur du 18ème arrondissement de la capitale a été levée par l’article du Parisien », la situation a sensiblement changé. Désormais, la place de La Chapelle revêt des airs de Parc des Princes à l’heure d’un match à haut risque : une camionnette de CRS, des patrouilles régulières de police. De quoi permettre aux braves copains de Mehdi Meklat d’affirmer sur le site du Bondy Blog, aux termes d’une « contre-enquête » rigoureuse, que les femmes consomment dans les cafés alentours. En effet, nous en remarquons une à la terrasse du « Capucin ». À côté, dans le square clos par des grilles, une kyrielle de vieillards aussi chétifs que de jeunes arbres égrènent leurs chapelets, contemplant la plus grande concentration de forces de l’ordre au mètre carré depuis la fin de la guerre d’Algérie.

« Les hommes qui occupaient la zone sont allés ailleurs, mais pas tous au même endroit. Il y a un effet de dispersion sans effet de déplacement, car ils ne sont pas concentrés. », se félicite Pierre Liscia, le très motivé conseiller du 18ème et délégué LR de la 17ème circonscription de Paris, dont l’insistance a obligé les médias à s’emparer du sujet. Il n’a pas beaucoup de temps à nous consacrer. On l’attend au commissariat de la Goutte d’Or, suite à la plainte qu’il a déposée après l’agression dont il a été victime de la part d’un groupuscule anti-fa qui l’a traité de… fasciste pour avoir dénoncé la situation et lui a cassé son téléphone. « Pourtant, je n’ai jamais associé l’insécurité avec la présence des migrants ! », s’insurge Pierre Liscia. Samir corrobore le constat : « Les migrants se bagarraient parfois entre eux, ils ont transformé le quartier en décharge à ciel ouvert. En revanche, on ne peut pas dire qu’ils s’en prenaient aux femmes ». Qui alors ?

Zoé, habitante de Bagnolet: “J’ai réalisé que je m’autocensurais, que je ne m’habillais plus de la même façon. Je mets une sorte de burqa mentale…”

La question fait fuir nos interlocuteurs dans des circonlocutions. À l’exception du grand marabout Keba, aux « dons naturels prodigieux », qui officie à deux stations de métro de là, Porte de Clignancourt, on ne voit pas qui saurait l’affronter. Mais Maître Keba, spécialisé entre autres en querelles de voisinage, est complet ce jour-là. Et Samir donc de désigner « la racaille ». C’est-à-dire ? Les petits Blancs ? Les hommes d’origine maghrébine ? Ou originaires d’Afrique noire ? « Allez savoir… », soupire-t-il, en philosophe. Pierre Liscia évoque, quant à lui, « une conjonction de plusieurs facteurs », au nombre desquels la petite délinquance, les vendeurs à la sauvette, les dealers et

[...]