Que s’est-il vraiment passé le 25 février dans une mosquée de Montreuil?

Le 13 juin 2017, Laurence Marchand-Taillade, femme engagée politiquement depuis 1995 au sein du Modem et du PRG, et Marie-Laure Brossier, conseillère municipale de la majorité socialiste de Bagnolet, écrivent un article intitulé « Non au meeting dans les mosquées ! », prenant à partie Jimmy Parat, conseiller municipal d’opposition de la ville de Bagnolet et secrétaire général du parti politique Français et Musulmans.

Un contexte politique local

Il semble important de replacer cet article dans son contexte politique. Je suis devenu conseiller municipal d’opposition après que j’ai démissionné de la majorité municipale dès 2014 après m’être rendu compte que la politique engagée par le maire en place avait pour objectif la gentrification de la ville. Madame Brossier, « militante laïque » vivant dans la zone gentrifiée de la ville, a des convictions fortes et se pense investie d’une mission. Des convictions fortes nous en avons tous, et Monsieur Parat n’en est pas exempt et se définit comme étant un militant défendant le droit des minorités. De ce fait, il s’est engagé plusieurs fois contre toutes les formes de racisme et discriminations qu’elles soient sexuelles, raciales ou religieuses et son programme des législatives en est le reflet.

Madame Brossier et Madame Marchand-Taillade se sont déjà opposées par le passé à l’un des intervenants. Madame Brossier a déjà perdu un procès payé par les contribuables bagnoletais via la protection fonctionnelle contre monsieur Brakni. Cet article a d’ailleurs été publié 4 jours après son procès en appel dont la conclusion du procureur de la République est le classement sans suite.

Une fois le contexte précisé, parlons des deux évènements que les protagonistes ont savamment mélangés :

- Nous avons d’un côté, le sujet : la conférence religieuse du 25 février 2017 intitulée « citoyens et musulmans : notre place dans la société » organisé dans une mosquée avec comme intervenant Youcef Brakni (militant des droits de l’homme) et Noureddine Aoussat (Imam).

- De l’autre côté, nous avons l’affiche du lancement de campagne de Jimmy Parat candidat à l’élection législative pour un meeting sur le thème des dysfonctionnements et des discriminations dans la République en compagnie de Yasser Louati militant des droits de l’humain. Ce meeting de lancement de campagne, rappelons-le, a eu lieu le 26 avril 2017, soit deux mois après ladite conférence.

Quel était le but de cette conférence ?

L’intervention de l’Imam Noureddine Aoussat a pour but de conscientiser les musulmans qui ne se sentent pas considéré comme français à part entière et qui de fait, s’éloignent de leurs droits. Son argumentaire religieux se base sur la non contradiction entre l’islam et la République. Il insiste sur le droit de vote comme une liberté pour tous français, même ceux de confession musulmane.

L’irresponsabilité n’est pas de prévenir des dangers de la léthargie d’une communauté religieuse trop longtemps restée à la marge, mais bien de faire croire que celle-ci ne s’intègre pas. Cela fait plus de 50 ans que l’intégration des musulmans français est effective. L’irresponsabilité est de laisser sous-entendre qu’il y a une volonté de conquête islamique par la démographie ; nous ne sommes pas loin de « la cinquième colonne » de Christian Estrosi.



Dans ce texte, bien des propos ont été attribués à quel intervenant ? Nous ne savons pas car les auteurs sont assez obscurs avec des citations hors contexte et sans auteurs. Nous ne savons pas quel intervenant parle d’avoir « le pouvoir (…) sur le modèle des opprimés (prolétariat), [notamment] par la voie démographique ». Nous ne savons pas quel intervenant dit que « n’importe qui peut être perquisitionné, il suffit d’être dénoncé par son voisin ». Nous ne savons pas qui parle pour la simple et bonne raison que certains de ses propos n’ont pas été dit.

Amalgames et laïcité

Nous ne comprenons pas certaines allégations et amalgames sur « la charia », « les femmes interdites de parole » alors que plusieurs d’entre elles ont pris la parole [mais quand on n’est pas présent c’est difficile à entendre], l’obsession pour « Ennahda » et les « Frères musulmans » ou encore du quartier de la Capsulerie et la Noue [deux quartiers populaires de Bagnolet] alors que la conférence avait lieu à Montreuil. Et nous comprenons encore moins ce que le trafic de drogue vient faire dans cet article. Mais surtout nous ne comprenons pas pourquoi ni l’affiche de la conférence et ni l’enregistrement de cette conférence n’ont été publiés en lieu et place de l’affiche officielle de campagne législative et d’une vidéo vieille de deux ans. Nous voguons dans un imaginaire d’espace perçu par une frange de la population n’y mettant jamais les pieds [les quartiers populaires] fantasmant sur un complot islamique se fixant comme objectif la pris de pouvoir de la France et l’islamisation de tous les français(e)s.

Une fois les pièces de puzzle assemblées nous comprenons aisément que Madame Brossier accompagnée de son acolyte du moment ne fait que poursuivre une vendetta politique locale sous couvert de laïcité. Ces personnes parlent de langages guerriers alors que leur article contient tous les ingrédients d’un cocktail Molotov.

Dans leur volonté de défendre la loi laïcité 1905 et notamment son article 26, il aurait peut-être été plus logique pour ses militantes laïques de s’attaquer à la campagne de Meyer Habib. Celui-ci bridant un deuxième mandat sur la circonscription des français de l’étranger a fait des meetings politiques au côté de rabbins et dans des synagogues. Un courrier prosélyte reprenant des versets de la Torah et mettant en avant son engagement pour le sionisme a été envoyé à tous les citoyens français d’Israël. Là on ne respecte pas la loi laïcité !