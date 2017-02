HLM: Logement antisocial

Grand dossier autour du logement social comme vous ne l'avez jamais vu, reportages en Haïti et dans l'Est de l'Ukraine, débat autour du pape et de l'immigration : Causeur revient avec une cuvée inédite. A déguster sans modération.

Ce n’est pas parce que les grands froids saisonniers se raréfient qu’il faut délaisser les sujets d’hiver. Hors hiver 54 et autres périodes d’urgence, le logement social passionne peu la presse. Foin des marronniers sur les prix de l’immobilier, Causeur a décidé de s’emparer de la question en posant les questions qui fâchent : nos HLM atteignent-ils vraiment leurs objectifs sociaux ? Derrière les slogans lénifiants sur le vivre-ensemble et la rénovation urbaine, quelle est la réalité de la vie en cité ?

Souvenirs d’un coco hérétique

Comme de bien entendu, Elisabeth Lévy ouvre le bal par des constats implacables : « le logement social à la française est un échec, doublé d’un énorme gâchis », étant entendu qu’«en un demi-siècle, les belles promesses des Trente glorieuses ont abouti à des quartiers de haute insécurité ». Comment en est-on arrivé là ? C’est bien simple, la politique du logement est inséparable de ses cousines sociale et migratoire. Un peu de recul historique s’impose pour comprendre de quoi il en retourne actuellement : avant la paupérisation des habitants en HLM et l’entrée massive des dernières vagues d’immigration dans les cités, « jusqu’à la fin des années 1970, des familles d’ouvriers, d’employés et de cadres coexistent effectivement dans les cités HLM, tandis que les plus démunis occupent seulement 10% du parc ». On a aujourd’hui du mal à se figurer que les grandes barres d’immeuble représentaient presque un pays de Cocagne pour les classes moyennes de l’époque. André Gerin, ancien maire communiste de Vénissieux, locataire en logement social pendant plus de quarante ans, a murmuré ses souvenirs à Luc Rosenzweig. Ce coco « bleu-blanc-rouge » a vu mourir le monde prolo ancien au profit de ghettos où la charia le dispute aux lamentos victimaires. Plus au sud, le médiatique maire de Béziers Robert Ménard nous livre son expertise d’élu sur la politique du logement. Des HLM en centre-ville ? Très peu pour lui ! Tant que l’Etat n’accordera pas aux villes la licence de choisir qui elles accueillent dans leur parc social – des locataires solvables ou des resquilleurs-, l’édile préfère jouer la carte de la prudence pour ne pas enfoncer davantage sa commune.

Djihad au féminin et controverse entre cathos

Moins francs du collier, des maires de toutes étiquettes troquent des faveurs immobilières contre des charrettes de voix ou d’autres échanges de bons procédés que révèle l’enquête de Tugdual Le Bihan. Pour clore ce dossier, le sociologue Julien Damon examine la condition de SDF, étroitement liée à l’immigration la plus récente.

Côté actualité, la barque s’avère chargée. Pas une semaine sans que l’Etat islamique ne se manifeste d’une manière ou d’une autre. Et pas seulement de manière virile : les femmes terroristes en sont aussi partie prenante, comme le détaille la sociologue Amélie Chelly. Des déçues du féminisme en quête de père rejoignent parfois ce sommet de la phallocratie…

Autre religion, autre mœurs. Dans la cathosphère, la controverse bat son plein entre les partisans et les détracteurs des positions du pape François sur l’islam et l’immigration. Erwan Le Morhedec et Laurent Dandrieu s’affrontent par essais interposés autour de questions aussi fondamentales que la place du catholique dans la cité, la charité et l’avenir de la chrétienté. Un débat que j’ai taché de mettre en perspective.

D’Haïti au Donbass

Enfin, dans la série “Le Monde est à vous”, nos reporters vous emmènent en Haïti et à l’Est de l’Ukraine. Dans la petite île caribéenne, la misère n’est pas moins pénible au soleil pour les jeunes filles qui se prostituent auprès des humanitaires occidentaux avides de chair fraiche. Quant à la région séparatiste du Donbass, elle peine à créer une identité propre distincte de Kiev comme de l’homo americanus.

Rubrique culture, notre amie philosophe Françoise Bonardel recense sans complaisance Décadence, le dernier essai de Michel Onfray. Moins sérieuse, la balade que nous fait faire Emmanuel Tresmontant sur les marchés parisiens, derniers reliquats d’un mode de vie local dans la termitière qu’est devenue Paname.

Last but not least, je profite de l’occasion pour rendre hommage à l’un des meilleurs d’entre nous, hélas disparu le week-end de Noël. Olivier Prévost, notre spécialiste ès films, Scandinavie et tant d’autres choses. En guise d’héritage, il nous lègue un passionnant entretien avec le psychiatre Gérard Haddad mettant à mal nos idées reçues sur la fraternité. Puisque l’heure est aux confidences, Olivier, de là où tu es, sache que tu nous manques…



Causeur #43 – Février 2017 par causeur