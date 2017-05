Plongée dans les profondeurs de la pensée insoumise

« Cette attitude absurde consistant à considérer les alliés anglo-américains et l’Allemagne nazie comme deux ennemis de la classe ouvrière qui se valent entraîne donc les trotskistes à ne pas prendre position dans cette guerre contre l’occupant nazi, en dehors de rares exceptions entrées dans la Résistance. Et avec le fameux “Ils se valent” publié en juin 1944 par le journal La Vérité (alors que les alliés viennent de débarquer en Normandie pour libérer l’Europe), ils ne font que confirmer qu’ils estiment que Roosevelt et Hitler se valent. » Simon Epstein – Historien

Après la bataille, je tiens à remercier les « Insoumis », grâce à qui j’ai découvert l’amour des hommes.

À l’occasion de la publication d’une vidéo sur Facebook dans laquelle Éliette Abécassis demandait à Jean-Luc Mélenchon pourquoi il lui était si difficile de nommer le mal qui avait frappé Charlie Hebdo et l’Hyper cacher, quel était le calcul qui lui faisait préférer « crétins sanglants » à « terroristes islamistes », j’ai eu l’immense privilège de découvrir la vague de haine effarante qui portait une partie de l’électorat insoumis : injures, obsession anti-israélienne ou directement antijuive, et parfois inculture crasse rendant difficile la lecture de leurs messages. Ces futurs kapos impatients d’exercer leurs talents de commissaires politiques de la pensée m’ont donné envie de vous faire profiter de leurs bienfaits. Vous trouverez dans les dialogues enrichissants qui vont suivre les différentes typologies de l’Insoumis, dont le point commun est une telle certitude d’être dans le camp du bien, qu’ils dérivent insensiblement de l’argumentation politique au prêche philosophico-mystique de supermarché ou à l’agression verbale avec promesse de suites physiques si l’occasion se présentait.

— Il a raison Mélenchon. Tous les intégrismes se valent. Ils sont tous dangereux.

— Mais en s en fou par qui le truc c des intégriste qu’il on tué musulman juif boudist taoutist témoin de jeova catholique Cretien le truc c que personne n’a le droit de tue personne mais c fous c quoi que vous comprenez pas

Moi : Ben non on s’en fout pas. Je partagerais votre avis si tous les intégrismes tuaient mais il s’avère qu’il n’y en a qu’un qui tue toujours au nom de la même religion. Donc pourquoi le dissoudre dans l’ensemble des intégrismes qui, s’ils sont critiquables, ne tuent pas, eux.

— No tu en entend parlé que de ces intégriste dans les médias les autre sons dissous dans les seuls que vous entendez parlé

Références dieudonnesques et soraliennes

Kamoulox ! Ça doit être une phrase conceptuelle, j’avoue ne pas trouver la réplique adéquate. Heureusement, une Insoumise charitable vient

