L’espion qu’on aimait

« L’Allemagne n’intéresse pas, celle de 1983 encore moins », me dit, catégorique, un vendeur, alors que je l’interrogeais sur Deutschland 83 – pourtant l’une des séries les plus intéressantes du moment.

Certes, la série d’Anna et Jörg Winger n’est pas sans défaut. Les missions d’espionnage confiées à Martin, tout jeune militaire est-allemand infiltré en RFA ne sont pas crédibles et virent parfois au rocambolesque. Les créateurs ont pratiqué une surenchère dramatique censée scotcher le spectateur… alors qu’elle désamorce une partie du propos.

Car, au départ, Deutschland 83 était une bombe. Bien sûr, la série porte un regard acéré sur l’Allemagne d’avant la chute du mur et la porosité naturelle des deux États. Bien sûr, elle joue admirablement sur le vintage 80’s et nous fait de rapides clins d’œil, façon Good Bye Lenin ! Mais tout le génie de Deutschland 83 est ailleurs, dans cette façon de faire de l’espion un visiteur qui séduit une famille bourgeoise, comme dans Théorème de Pasolini. Ce n’est pas Martin (Jonas Nay) qui convoite des secrets d’État. Ce sont les autres qui convoitent, chacun à leur manière, ce soldat parfait et mystérieux : la fille, bien sûr, le fils qui découvre sa véritable nature, le père, la tante… C’est plus que savoureux !



Deutschland 83 sur CANAL+ – Bande annonce [HD] par CANALPLUS

Deutschland 83, série en coffret DVD.