Trump réconcilie l’Amérique avec les Saoudiens

Jusqu’à présent, les présidents américains réservaient leurs premières visites officielles au Canada, au Mexique ou au Japon. Et puis c’était la première tournée européenne. Donald Trump qui se contrefiche des usages, vient saluer le noyau du wahhabisme avant de se rendre à Jérusalem et au Vatican. Il a évoqué devant le roi d’Arabie “les valeurs communes” à l’islam et à l’Amérique. Un syncrétisme troublant. Le combat du bien contre le mal, de la justice contre le terrorisme. Ça ne vous rappelle rien? Certes, Donald Trump a mis en garde contre l’extrémisme musulman, surtout quand il est iranien (ou yéménite). On était à peu de chose près dans l’épure du fameux discours au Caire de Barack Obama en 2009. Il n’y a pas de guerre de religion ou de civilisation. Seulement une guerre des modérés contre les extrémistes. Pour qui se souvient des louanges qui ont accompagné le discours “du premier président noir de l’Histoire des Etats-Unis” dans la capitale égyptienne, la faible audience de Donald Trump est évidente.

Schizophrénie américaine