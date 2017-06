Dalida, glamour toujours!

Le musée de la Mode de la Ville de Paris a pris une initiative à la fois intelligente et populaire : exposer les tenues de scène de Dalida. Nos tristes chanteuses d’aujourd’hui seraient avisées de s’en inspirer.

Il y a trente ans, le 3 mai 1987, Dalida baissait le rideau. Sa détresse continue d’émouvoir les hommes nés sous Giscard. Les Français n’ont jamais oublié ce regard perdu dans la fosse, comme happé par la gloire. Même les moqueries sur son strabisme pourtant si érotique étaient une manière de reconnaître sa singularité, un hommage à sa puissance évocatrice. Elle était unique dans le paysage radiophonique d’alors. La seule capable de transformer une ritournelle en une complainte douce, tellement langoureuse qu’elle s’infiltrait dans les replis de l’âme. Son interprétation toujours à fleur de peau venait invariablement voiler les sentiments, leur redonner une pureté originelle.

Elle avait tous les attributs de la femme fatale et de l’enfant incomprise. À la fois gauche et terriblement conquérante, ses audaces suivies de profonds doutes chahutaient, sans cesse, son esprit. Plusieurs fois par jour, elle empruntait cet ascenseur émotionnel. Sa voix méditerranéenne patinée aux accents montmartrois ne trahissait jamais ses élans intimes. Le public a follement aimé cette Égyptienne égarée dans les rues de Paris. Lisa Azuelos, dans son très beau film sorti en début d’année, a su capter cette intensité-là.

Populaire et sincère. Cet inlassable combat intérieur qui fait la différence entre une simple vedette et une véritable star. Du côté de l’Olympia, sa seconde maison, on prétend que l’écho de « Bambino » résonne à la date anniversaire de sa disparition. Dalida la chanteuse a aussi marqué les téléspectateurs des shows des Carpentier ou de Guy Lux par la variété de ses tenues, jouant sur tous les registres, tantôt tragédienne, tantôt vamp, toujours sexy en prime time.

Un succès en partie dû à son sens du style…

L’artiste osait les paillettes, l’imprimé léopard, la tunique orientale ou le justaucorps. Sa liberté de se vêtir ne connaissait aucune

[...]

« Dalida, une garde-robe de la ville à la scène » – Palais Galliera, 10, avenue Pierre-Ier de Serbie, 75016 Paris. Jusqu’au 13 août.