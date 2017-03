Une semaine à la campagne

Lundi 6 Mars

Libé va être déçu: Fillon vient d’être mis hors de cause dans l’affaire d’Orvault.

Dimanche 5 mars

Bourlanges privé d’antenne sur France-Cu pour macronisme revendiqué, c’est portnawak. Il est bien moins militant que les so-called humoristes engagés et enragés de France-Inter.

Cela dit, une question à la con me vient à l’esprit. Que se passerait-il si on suspendait de l’antenne tous les journalistes outrageusement pro-Macron de BFM TV . Ils diffusent la mire pendant deux mois ou quoi?

Samedi 4 Mars

Mort de Jean-Christophe Averty : La télé publique ringarde d’avant ONPC, Plus Belle La Vie ou C à Vous est en deuil.

Vendredi 3 mars

Estrosi appelle à annuler le rassemblement du Troca et donne des leçons de morale à Fillon. Le genre de trucs qui t’arrivent quand tu fréquentes trop Maurice Szafran…

Jeudi 2 mars

L’actu politique commentée par Lénine, ça dépote plus que Joffrin ou Aphatie.

Mercredi 1er mars

Le PRG lance un ultimatum à Benoit Hamon. Les radicaux de gauche contre la gauche radicalisée?

Mardi 28 février

Porte parole de Benoit Hamon pendant les primaires, le groupie du CCIF Alexis Bachelay avait été viré de son poste pour ne pas trop fâcher les laïques du PS. Et pourtant sur toutes les antennes Bachelay se prétend toujours porte-parole du candidat. Qui croire, mazette ?

(NB : C’est le encore et toujours même Bachelay qui, dimanche aprèm, a réagi à la manif du Trocadéro en direct sur BFM TV en tant que porte parole d’Hamon)