Easy Rider, porte de Saint-Ouen

Cuirs cloutés, bières éventées et croix gammées: le photographe Yan Morvan retrace l'épopée pathétique des "blousons noirs" pendant les années Giscard.

Si vous l’offrez demain soir, le beau livre de Yan Morvan dans sa livrée rouge carmin risque d’animer votre réveillon à coups de ceinturon. Ses photos brutes de fonderie vous changeront des insipides vues de New York ou des plages caribéennes, le décor dégoulinant de mièvrerie qui donne des ailes aux éditeurs de fin d’année.

Pierre Fourniaud, le patron de La Manufacture de livres, ne fait pas dans le genre calendrier des postes. Coup dur pour cet éditeur – qui, s’il flirte avec les flous de la loi, s’empare de sujets passés complètement sous silence par les médias traditionnels –, sa petite maison vient d’être condamnée à verser 3 000 euros pour atteinte au droit à l’image, à la demande de l’un des protagonistes photographiés.

Ce n’est pas une première pour lui, qui avait vu en 2013, Gangs Story, du même Yan Morvan, interdit à la vente. Cette fois-ci, ce livre, premier volet d’un triptyque, s’inscrit dans un travail historique sur les mouvements de jeunes dans les banlieues parisiennes. Les Perfecto cloutés remplacent avantageusement les petits chats, et le folklore rural s’efface devant les bastons du samedi soir. De toute façon, n’attendez pas demain pour vous offrir ce portfolio qui embaume la Valstar et la botte (texane) boueuse. C’est aussi acide qu’un coucher de soleil sur Les Mureaux ou l’éveil d’une cité pavillonnaire raconté par Christophe Guilluy.

Étudiant à la fac de Vincennes en section cinéma dans les années 1974-1975, le jeune Yan Morvan entre au service photo de Libé pour gagner sa vie.

D’emblée, il est attiré par les mauvais garçons, les blousons noirs, génération perdue qui, tel le chiendent, prolifère dans les zones périurbaines. La crise du pétrole n’a pas seulement mis un frein aux grosses cylindrées, elle a laissé sur le carreau les victimes expiatoires des Trente Glorieuses, toute une frange marginalisée de la société qui n’a pas réussi à s’accrocher au wagon de la croissance. Ces déshérités, à la fois désœuvrés et enragés, noient leur quotidien dans les provocations et dorment à l’ombre de leur 22 long rifle. La lose semble leur coller à la peau. Ces marlous ont un lointain air de famille avec les héros des Valseuses en moins rigolos. Ils portent l’échec sur leurs gueules de métèques, ils multiplient les provocations et se forgent une identité poisseuse faite de relents racistes et de dérives pétaradantes. Bref, ils ont tous les attributs d’une France à la traîne.

Il y a quarante ans déjà, la jeunesse prolétaire se fabriquait un destin en cul-de-sac. « Ils sont pour la plupart des fils d’immigrés […] Leur activité de fin de semaine se résume à boire des litres de bibine, se déhancher devant les guitares saturées des groupes de rock, faire la chasse aux “chevelus” pour les dépouiller de leur cuir ou de leurs santiags », analyse l’auteur. Alors, pendant de longs mois, il va les suivre et les photographier dans leur « very bad trip », une errance pathétique et dérisoire.

[...]