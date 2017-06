Bayrou, Ferrand, Sarnez: les infortunés de la vertu

D’accord, ils l’ont bien cherché. Si on n’avait pas bon cœur, et surtout si tout le pays ne risquait pas d’être embarqué dans une épuisante entreprise d’épuration permanente, on s’amuserait de voir nos nouveaux gouvernants, en moins d’un mois, dans la nasse ridicule qu’ils ont contribué à tisser pour d’autres. La morale, c’est chouette pour faire le beau sur les estrades, mais c’est comme cracher en l’air : ça vous retombe dessus. Et quand ça dégouline sur vos belles chaussures et vos airs proprets, ça semble plutôt gluant. En tout cas, cette folle course à la vertu, qui s’est accélérée depuis la primaire de la droite en novembre, évoque des dodos de bande dessinée, vous savez ces oiseaux idiots qui courent avec entrain vers le suicide collectif.

Le retour de bâton n’a pas traîné

Ne revenons pas sur François Fillon et son malheureux « Imaginez-vous le général de Gaulle mis en examen ? », en deux mois c’était plié. François Bayrou, alors, n’avait pas de mots assez durs pour un homme qu’il disait « inféodé aux forces de l’argent », et toute la Macronie, drapée dans sa supposée pureté, regardait avec une hauteur un brin compatissante ce vieux monde où les intérêts privés venaient se superposer et parfois se substituer au service du public.

Aujourd’hui, l’argent s’insinue partout, y compris dans l’ensemble du champ politique, où de très gros moyens sont déployés. #Les4Vérités pic.twitter.com/TMOa8jyLaG — François Bayrou (@bayrou) 8 février 2017

« Au-delà de savoir si ce qu’il a fait est légal, les Français se demandent si c’est acceptable », tonnait un certain Richard Ferrand. La nouvelle politique façon Macron serait transparente, bienveillante et innocente – ce qui signifie qu’elle n’aurait plus grand-chose à voir avec le pouvoir, ses affres et ses vices. Sauf que pour y parvenir, ce n’est pas la politique qu’il faudrait changer mais la nature humaine.

REVOIR | “Quelqu’un qui prétend pouvoir être le garant de nos institutions et qui appelle à manifester contre la justice.” @RichardFerrand pic.twitter.com/Yp5aoVnuAa — France Inter (@franceinter) 3 mars 2017

L’Histoire étant parfois très espiègle, le retour de bâton n’a pas traîné. Moins de deux semaines après le glorieux couronnement du

[...]