“La culture cinéphile réduit le champ du cinéma”

A l'occasion de la sortie de "Personnal Shopper", Olivier Assayas nous précise sa conception du cinéma, qui est souvent à l'exact opposé de la culture dominante de la profession. Interview. [Nous rendons hommage à l'auteur de cet entretien, Olivier Prévôt, qui nous a quittés le 25 décembre dernier.]

Causeur. Votre nouveau film, Personal Shopper, comporte plusieurs scènes qui l’apparentent au cinéma fantastique – une maison hantée, une présence… Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas !

Olivier Assayas. Je dirais plutôt que j’ai besoin d’aller là où je ne m’attends pas. Je ne veux pas avoir le sentiment de revivre ce que j’ai déjà vécu, de filmer ce que j’ai déjà filmé, de raconter ce que j’ai déjà raconté. Certains artistes peignent une seule chose toute leur vie et parviennent à recréer le monde entier à l’intérieur de ce microcosme. Certains cinéastes tournent ainsi toujours dans les mêmes lieux, avec les mêmes acteurs… Le peintre Giorgio Morandi peignait les mêmes bouteilles, dans le même atelier, avec la même lumière. Pour d’autres artistes, il s’agit au contraire de restituer la complexité, la diversité du monde, son aspect kaléidoscopique qui est la vérité de nos vies.

Comme Maureen, le personnage interprété par Kristen Stewart dont l’existence est comme fragmentée. Il y a son métier d’acheteuse pour une célébrité, cette quête de la « présence » de son frère…

On est tous différentes personnes à la fois, on traverse mille choses différentes dans une même journée, de natures radicalement diverses et qui ont à voir avec le visible, l’invisible, le tangible, l’immatériel. On vit à la fois dans un monde physique et dans un univers d’idées. Voilà ce que j’essaie de montrer.

J’ai tout de même le sentiment que vous avez besoin d’échapper toujours à l’idée que l’on se fait de votre œuvre. Il y a quelques années, vous réalisiez consécutivement, et à quelques mois près, des films aussi différents que Fin août, Début septembre et Les Destinées sentimentales.

Je n’ai jamais considéré que mon cinéma constituait une totalité dont l’objet était d’être homogène. La totalité homogène, c’est plutôt celle du monde. Mon cinéma tourne autour. Il la regarde suivant certains axes. Il n’y a aucune contradiction dans le fait de s’intéresser au passé, au présent et, pourquoi pas, à l’avenir. C’est un premier point. Le second est que j’ai besoin de faire des choses que je ne sais pas faire. D’avancer vers quelque chose que j’ignore et qui n’en fait pas moins partie du monde. J’ai toujours l’impression que mes films, aussi différents soient-ils, dialoguent entre eux. Chaque fois que je réalise un film, je me demande dans quelle mesure il complexifie la matière collective de mes films. Ainsi, je me suis toujours intéressé à l’inconscient. C’est une dimension présente dans tout mon cinéma. Avec Personal Shopper, je traite cette question à nouveau, mais de manière plus littérale que dans tout ce que j’avais fait auparavant.

Jusqu’à mettre en scène ce qu’on appelle le paranormal. Vous sortez des clous d’un certain cinéma, pour reprendre, à front renversé, les mots de Truffaut contre le cinéma qui avait précédé la Nouvelle Vague.

Aujourd’hui, je suis assez remonté contre la manière dont la culture cinéphile réduit le champ du cinéma. Autant cette approche a constitué un cadre essentiel, vital, productif dans les années 1960, autant elle a désormais quelque chose de terriblement sclérosée et qui réduit de façon intolérable l’étendue de réflexion du septième art. Le cinéma est, doit demeurer, une interrogation sur la nature de notre perception. Le cinéma n’est pas une transposition du théâtre. Il n’a pas grand-chose à voir non plus avec la problématique opaque des arts plastiques contemporains. C’est un outil d’exploration du monde. Ou plus précisément : un outil d’exploration de notre perception du monde. L’objectif et le subjectif, le matériel et l’immatériel se mélangent. La façon dont les choses matérielles sont traitées par notre esprit est pour moi un sujet de fascination et d’interrogation infini. Dès qu’on produit une image, c’est la question qu’on se pose.

Dans Personal Shopper, vous poussez plus loin cette interrogation.

Quand je filme le paranormal, quand j’utilise des éléments qui appartiennent au cinéma de genre, je ne fais qu’expliciter une dimension de l’imaginaire. Cette manière de se situer précisément sur la frontière entre le tangible et l’intangible, d’être à la fois dans nos pensées et dans notre vie matérielle, c’est ce qui définit l’humain.

Votre cinéma se situe également sur une autre frontière : il assume une sorte de parti pris de modernité, de contemporanéité, tout en étant hanté par l’autre face de ce parti pris, à savoir la nostalgie.

Moderne, oui. Contemporain, non. Je ne fais que reprendre ici la distinction, fort pertinente, de Nathalie Heinich dans son livre Le Paradigme de l’art contemporain. La modernité consiste à remettre en question la forme, les cadres narratifs, mais tout en cherchant ses modèles dans l’histoire. C’est Robert Bresson qui a dit : « Je fais du cinéma avec la même concision qu’écrivaient les auteurs français du xviiie siècle. » L’art moderne est relié à une évolution historique de l’art et demeure dans le champ traditionnel de l’art. L’art contemporain est d’une autre nature. Et je ne me définis pas comme un cinéaste « contemporain », comme un cinéaste qui renverserait la table et annulerait tout ce qui l’a précédé. Je m’intéresse à des choses qui concernent l’art à toutes ses époques : l’observation de l’humain, l’observation de la transformation du monde. Ce n’est pas moi qui ai inventé le téléphone portable et les technologies de l’information. Je pose mon chevalet en face de cela. Je le représente parce que cela existe, parce que cette transformation a lieu. Et je le fais d’autant plus que le cinéma a cette capacité de recul qui lui permet d’être le témoin de la mutation du monde.

Un témoin qui oscille tout de même entre une sorte de plain-pied avec le monde d’aujourd’hui et la nostalgie. Vous évoquiez le dialogue que vos films entretiennent les uns avec les autres. Le casting de Sils Maria, votre précédent film, et celui de Personal Shopper sont très proches. Dans l’un, il me semble que vous êtes du côté de la nostalgie, du côté du personnage interprété par Juliette Binoche. Dans l’autre, on vous sent du côté de Kristen et de la jeunesse du monde.

Oui et non. Le personnage central de Sils Maria est effectivement plutôt sur le versant de la nostalgie. Mais j’ai besoin d’être tous les personnages à la fois, d’adhérer à chacun d’entre eux, d’une façon ou d’une autre. Et dans Personal Shopper, non, je n’ai pas eu le sentiment que j’allais me mettre « du côté de la jeunesse ». C’est vrai que j’ai souvent fait des films – que ce soit Sils Maria, Fin août ou L’Heure d’été – qui ont à voir avec le passage du temps et où il y a une sorte de mélancolie. Je suis particulièrement sensible à l’œuvre de Guy Debord qui ne parle que de cela : le passage du temps. Bien sûr, on peut dire qu’il traite de mille autres choses. On peut en faire un apôtre de la radicalité, et il l’est sans doute. Mais il est marqué par une sorte de poésie de la mélancolie liée au passage du temps – je l’ai toujours ressentie.

J’ai revu récemment L’Eau froide en DVD. C’est l’un de vos premiers films. On y trouve ces deux dimensions, une joie, une vitalité très au présent, le goût plus acide du passé. Je veux dire : en même temps, dans chaque plan.

Il y a quelque chose d’étrange. Quand je l’ai réalisé, c’était un film d’époque, de reconstitution. Je tournais dans les années 1990 un film qui se passait dans les années 1970. Et aujourd’hui, je le perçois comme si je l’avais fait quand j’avais réellement 18 ans… Il est immergé dans cette époque. C’est vraiment ce qu’on peut rechercher quand on fait un film comme celui-là.

Que ce soit à travers le personnage de Kyra, l’employeur de Kristen Stewart dans Personal Shopper, ou Jo-Ann Ellis, la vedette venue d’Hollywood dans Sils Maria, vous évoquez avec férocité le monde des nouvelles célébrités.

Dans Sils Maria, il y a bien sûr une ironie dans le regard que je porte sur le monde médiatique.

[...]